Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Травма на разминке: Арсенал потерял защитника перед кубковой игрой
Кубок Англии
16 февраля 2026, 05:15 | Обновлено 16 февраля 2026, 05:18
Калафьори травмировался перед встречей против Уигана

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори травмировался в процессе предматчевой разминки перед встречей 4-го раунда Кубка Англии против «Уигана».

Изначально итальянский футболист числился в стартовом протоколе «канониров», однако из-за повреждения его место на поле занял Букайо Сака.

Примечательно, что аналогичный инцидент уже происходил с Калафьори в декабре прошлого года. Тогда защитник также выбыл из строя во время разминки перед поединком Премьер-лиги против «Брайтона» (2:1).

Несмотря на потерю игрока, «Арсенал» уверенно обыграл «Уиган», завершив матч со счетом 4:0.

Михаил Олексиенко
