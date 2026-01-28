Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Февральские битвы. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии
Кубок Италии
28 января 2026, 07:23 | Обновлено 28 января 2026, 07:35
82
0

Февральские битвы. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии

Четвертьфинальные поединки пройдут с 4 по 11 февраля

28 января 2026, 07:23 | Обновлено 28 января 2026, 07:35
82
0
Февральские битвы. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В Кубке Италии сезона 2025/26 завершилась стадия 1/8 финала.

В заключительном матче Фиорентина дома уступила Комо со счетом 1:3 и выбыла из соревнований.

Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша. Поединки пройдут в первой половине февраля 2026 года.

Интер сыграет с Торино (4 февраля), Аталанта встретится с Ювентусом. Болонья, действующий обладатель трофея, сразится с Лацио, а Наполи встретится с Комо.

В полуфиналах сыграют победители пар: Болонья / Лацио – Аталанта / Ювентус, Интер / Торино – Наполи / Комо.

Кубок Италии 2025/26

Пары 1/4 финала

  • 04.02.2026. Интер – Торино
  • 05.02.2026. Аталанта – Ювентус
  • 10.02.2026. Наполи – Комо
  • 11.02.2026. Болонья – Лацио

Результаты 1/8 финала

  • 02.12.2025. Ювентус – Удинезе – 2:0
  • 03.12.2025. Аталанта – Дженоа – 4:0
  • 03.12.2025. Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8)
  • 03.12.2025. Интер – Венеция – 5:1
  • 04.12.2025. Болонья – Парма – 2:1
  • 04.12.2025. Лацио – Милан – 1:0
  • 13.01.2026. Рома – Торино – 2:3
  • 27.01.2026. Фиорентина – Комо – 1:3

Сетка плей-офф

По теме:
Фиорентина – Комо – 1:3. Успех клуба Фабрегаса в Кубке. Видео голов и обзор
Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Монако – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кубок Италии по футболу Ювентус - Удинезе Ювентус Удинезе Аталанта - Дженоа Аталанта Дженоа Наполи Кальяри Интер Милан Венеция Болонья Парма Лацио - Милан Лацио Милан Рома Рим Рома - Торино Торино Комо Фиорентина статистические расклады Интер - Торино Аталанта - Ювентус Болонья - Лацио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Футбол | 27 января 2026, 15:36 2
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город

Страна-агрессор уничтожает приморский город

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Футбол | 27.01.2026, 10:35
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28.01.2026, 05:55
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
Футбол | 28.01.2026, 00:26
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 4
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем