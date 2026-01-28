Февральские битвы. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии

В Кубке Италии сезона 2025/26 завершилась стадия 1/8 финала.

В заключительном матче Фиорентина дома уступила Комо со счетом 1:3 и выбыла из соревнований.

Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша. Поединки пройдут в первой половине февраля 2026 года.

Интер сыграет с Торино (4 февраля), Аталанта встретится с Ювентусом. Болонья, действующий обладатель трофея, сразится с Лацио, а Наполи встретится с Комо.

В полуфиналах сыграют победители пар: Болонья / Лацио – Аталанта / Ювентус, Интер / Торино – Наполи / Комо.

Кубок Италии 2025/26

Пары 1/4 финала

04.02.2026. Интер – Торино

05.02.2026. Аталанта – Ювентус

10.02.2026. Наполи – Комо

11.02.2026. Болонья – Лацио

Результаты 1/8 финала

02.12.2025. Ювентус – Удинезе – 2:0

– Удинезе – 2:0 03.12.2025. Аталанта – Дженоа – 4:0

– Дженоа – 4:0 03.12.2025. Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8)

– Кальяри – 1:1 (пен. 9:8) 03.12.2025. Интер – Венеция – 5:1

– Венеция – 5:1 04.12.2025. Болонья – Парма – 2:1

– Парма – 2:1 04.12.2025. Лацио – Милан – 1:0

– Милан – 1:0 13.01.2026. Рома – Торино – 2:3

– 2:3 27.01.2026. Фиорентина – Комо – 1:3

Сетка плей-офф