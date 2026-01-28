Февральские битвы. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии
Четвертьфинальные поединки пройдут с 4 по 11 февраля
В Кубке Италии сезона 2025/26 завершилась стадия 1/8 финала.
В заключительном матче Фиорентина дома уступила Комо со счетом 1:3 и выбыла из соревнований.
Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша. Поединки пройдут в первой половине февраля 2026 года.
Интер сыграет с Торино (4 февраля), Аталанта встретится с Ювентусом. Болонья, действующий обладатель трофея, сразится с Лацио, а Наполи встретится с Комо.
В полуфиналах сыграют победители пар: Болонья / Лацио – Аталанта / Ювентус, Интер / Торино – Наполи / Комо.
Кубок Италии 2025/26
Пары 1/4 финала
- 04.02.2026. Интер – Торино
- 05.02.2026. Аталанта – Ювентус
- 10.02.2026. Наполи – Комо
- 11.02.2026. Болонья – Лацио
Результаты 1/8 финала
- 02.12.2025. Ювентус – Удинезе – 2:0
- 03.12.2025. Аталанта – Дженоа – 4:0
- 03.12.2025. Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8)
- 03.12.2025. Интер – Венеция – 5:1
- 04.12.2025. Болонья – Парма – 2:1
- 04.12.2025. Лацио – Милан – 1:0
- 13.01.2026. Рома – Торино – 2:3
- 27.01.2026. Фиорентина – Комо – 1:3
Сетка плей-офф
