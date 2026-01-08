Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Киевляне больше не будут работать с компанией «Добробут»
Киевское «Динамо» решило прекратить сотрудничество с медицинской сетью «Добробут».
«В течение пяти лет плодотворного сотрудничества «Добробут» был рядом с нами в моменты триумфов, разделял счастливые моменты и писал вместе с нами новую историю.
«Добробут» оказывал всестороннюю поддержку «Динамо», осуществляя медицинский мониторинг наших футболистов.
Благодаря высококвалифицированным врачам и современному оборудованию в «Добробуте» медицинский штаб «Динамо» получал весь спектр информации о физическом состоянии и самочувствии игроков, что чрезвычайно важно в современном футболе.
Футбольный клуб «Динамо» (Киев) благодарит руководство и врачей медицинской сети «Добробут» за успешное сотрудничество, которое стало шагом вперед для обеих сторон!», – говорится в обращении клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Орлов высказался о неудаче в полуфинальном матче
Горняки пытались купить Габриэля Мека