  4. Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 23:02 | Обновлено 08 января 2026, 23:07
Киевляне больше не будут работать с компанией «Добробут»

ФК Динамо. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» решило прекратить сотрудничество с медицинской сетью «Добробут».

«В течение пяти лет плодотворного сотрудничества «Добробут» был рядом с нами в моменты триумфов, разделял счастливые моменты и писал вместе с нами новую историю.

«Добробут» оказывал всестороннюю поддержку «Динамо», осуществляя медицинский мониторинг наших футболистов.

Благодаря высококвалифицированным врачам и современному оборудованию в «Добробуте» медицинский штаб «Динамо» получал весь спектр информации о физическом состоянии и самочувствии игроков, что чрезвычайно важно в современном футболе.

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) благодарит руководство и врачей медицинской сети «Добробут» за успешное сотрудничество, которое стало шагом вперед для обеих сторон!», – говорится в обращении клуба.

