Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»
Римская «Рома» достигла соглашения с «Фенербахче» по трансферу украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщает Mekteb-i Gala.
По информации источника, 28-летний футболист может продолжить карьеру в турецком гранде. Сам Артем ждет предложений из клубов АПЛ, из-за этого его переезд в Турцию задерживается.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Шапаренко привлекает внимание «Фенербахче».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени
Поединок состоится 3 января в 19:00 по Киеву
Сам Довбик сказав, що грати у Італії складніше , ніж в Іспанії. Це ж сказав і Модрич. Але Модрич- це не Довбик і навіть у свій вік швидко адаптувався до Мілана і Серії А!