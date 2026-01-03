Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Италия
03 января 2026, 19:02 |
1376
2

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

03 января 2026, 19:02 |
1376
2 Comments
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» достигла соглашения с «Фенербахче» по трансферу украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщает Mekteb-i Gala.

По информации источника, 28-летний футболист может продолжить карьеру в турецком гранде. Сам Артем ждет предложений из клубов АПЛ, из-за этого его переезд в Турцию задерживается.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Шапаренко привлекает внимание «Фенербахче».

По теме:
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Довбик получил список клубов, которые хотят купить его зимой
Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»
Фенербахче Рома Рим трансферы чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Футбол | 03 января 2026, 13:59 8
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура

Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени

Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03 января 2026, 17:53 0
Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 января в 19:00 по Киеву

Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03.01.2026, 08:01
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03.01.2026, 08:21
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Кому б його втюхати? 
Ответить
0
Saar
Італія показала рівень Довбика.
Сам Довбик сказав, що грати у Італії складніше , ніж в Іспанії. Це ж сказав і Модрич. Але Модрич- це не Довбик і навіть у свій вік швидко адаптувався до Мілана і Серії А!
Ответить
0
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем