Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Римская «Рома» достигла соглашения с «Фенербахче» по трансферу украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщает Mekteb-i Gala.

По информации источника, 28-летний футболист может продолжить карьеру в турецком гранде. Сам Артем ждет предложений из клубов АПЛ, из-за этого его переезд в Турцию задерживается.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

