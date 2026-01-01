Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона

Турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Николаю Шапаренко. Контракт украинского хавбека со столичным клубом заканчивается в конце текущего сезона.

По имеющейся информации, стамбульский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего футболиста, однако пока Шапаренко не является приоритетной целью для «Фенербахче» и находится в нижней части трансферного списка.

Руководство турецкого гранда рассматривает несколько вариантов для усиления средней линии, а решение о возможном трансфере украинца будет зависеть от развития ситуации с другими кандидатами.