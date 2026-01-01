Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 21:42 |
3271
7

Шапаренко может перейти в «Фенербахче»

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Николаю Шапаренко. Контракт украинского хавбека со столичным клубом заканчивается в конце текущего сезона.

По имеющейся информации, стамбульский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего футболиста, однако пока Шапаренко не является приоритетной целью для «Фенербахче» и находится в нижней части трансферного списка.

Руководство турецкого гранда рассматривает несколько вариантов для усиления средней линии, а решение о возможном трансфере украинца будет зависеть от развития ситуации с другими кандидатами.

Николай Шапаренко Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Фенербахче
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Remark
Це не просто сенсація, а сенсаційна сенсація.
Ответить
+4
NemaScall
Задовбали вже з цією "зіркою". Нікуди це дерево не піде. 
Ответить
+3
Перець
Досить цікавитись купуйте вже
Ответить
+2
ПУМА
А чому не "несподіваний" варіант, і чому не "Зірка Динамо", а просто "Шапаренко", Олійник втрачає хватку?
Ответить
+1
Diesel
Ніхто його не купить за більш менш пристойні кошти. 
27 років. Крім УПЛ ніде не грав. 
За щастя буде віддати +- за 5 лямів
Ответить
+1
Гагик Пердонян
отдавайте это полено куда угодно и за любые деньги, можно даже бесплатно
Ответить
+1
Avaksi
Не піде Шапаренко в Туреччину
Ответить
0
