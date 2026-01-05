Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 04:42 |
В Польше выступили с заявлением о будущем Шовковского после Динамо

Александр продолжит тренерскую карьеру и ждет следующего вызова

В Польше выступили с заявлением о будущем Шовковского после Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Легендарный вратарь «Динамо» Александр Шовковский остался без работы – он был уволен с должности наставника киевского гранда.

Как отмечает польский портал TVP Sport, Шовковский не намерен ставить крест на тренерской карьере и планирует продолжить тренировать. Сейчас коуч спокойно ждет предложений от потенциального работодателя.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: TVP Sport
