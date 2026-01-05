Украина. Премьер лига05 января 2026, 04:42 |
В Польше выступили с заявлением о будущем Шовковского после Динамо
Александр продолжит тренерскую карьеру и ждет следующего вызова
05 января 2026, 04:42
Легендарный вратарь «Динамо» Александр Шовковский остался без работы – он был уволен с должности наставника киевского гранда.
Как отмечает польский портал TVP Sport, Шовковский не намерен ставить крест на тренерской карьере и планирует продолжить тренировать. Сейчас коуч спокойно ждет предложений от потенциального работодателя.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
