  4. Сборная Камеруна переиграла ЮАР и вышла на Марокко в четвертьфинале КАН
Кубок Африки
ЮАР
04.01.2026 21:00 – FT 1 : 2
Камерун
Кубок африканских наций
04 января 2026, 22:59 | Обновлено 04 января 2026, 23:33
Сборная Камеруна переиграла ЮАР и вышла на Марокко в четвертьфинале КАН

Львы забили два мяча, на что соперники ответили только одним

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Камеруна вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций.

Львы одержали победу над командой Южной Африки в матче 1/8 финала со счетом 2:1. Поединок состоялся в марокканском Рабате.

Камерун открыл счет в середине первого тайма усилиями Жуниора Чамадо.

На старте второй половины встречи львы удвоили преимущество, Кристиан Кофане отличился на 47-й минуте.

Сборная ЮАР в концовке игры сократила отставание до минимума (1:2), но спасти матч не сумела.

В четвертьфинале Камерун сыграет против хозяев – команды Марокко, которая в этот день обыграла Танзанию (1:0).

Кубок африканских наций

1/8 финала, 4 января 2026. Рабат (Марокко)

ЮАР – Камерун – 1:2

Голы: Макгопа, 88 – Чамадо, 34, Кофане, 47

Сетка плей-офф

Кубок африканских наций сборная Камеруна по футболу сборная ЮАР по футболу Кристиан Кофане видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
