Сборная Камеруна переиграла ЮАР и вышла на Марокко в четвертьфинале КАН
Львы забили два мяча, на что соперники ответили только одним
Сборная Камеруна вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций.
Львы одержали победу над командой Южной Африки в матче 1/8 финала со счетом 2:1. Поединок состоялся в марокканском Рабате.
Камерун открыл счет в середине первого тайма усилиями Жуниора Чамадо.
На старте второй половины встречи львы удвоили преимущество, Кристиан Кофане отличился на 47-й минуте.
Сборная ЮАР в концовке игры сократила отставание до минимума (1:2), но спасти матч не сумела.
В четвертьфинале Камерун сыграет против хозяев – команды Марокко, которая в этот день обыграла Танзанию (1:0).
Кубок африканских наций
1/8 финала, 4 января 2026. Рабат (Марокко)
ЮАР – Камерун – 1:2
Голы: Макгопа, 88 – Чамадо, 34, Кофане, 47
Сетка плей-офф
