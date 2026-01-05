ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка африканских наций
Сборная Камеруна вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций.
Львы одержали победу над командой Южной Африки в матче 1/8 финала со счетом 2:1. Поединок состоялся в марокканском Рабате.
Камерун открыл счет в середине первого тайма усилиями Жуниора Чамадо. На старте второй половины встречи львы удвоили преимущество, Кристиан Кофане отличился на 47-й минуте. Сборная ЮАР в концовке игры сократила отставание до минимума (1:2), но спасти матч не сумела.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 4 января 2026. Рабат (Марокко)
ЮАР – Камерун – 1:2
Голы: Макгопа, 88 – Чамадо, 34, Кофане, 47
Видео голов и обзор матча
События матча
