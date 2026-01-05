Сборная Камеруна вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций.

Львы одержали победу над командой Южной Африки в матче 1/8 финала со счетом 2:1. Поединок состоялся в марокканском Рабате.

Камерун открыл счет в середине первого тайма усилиями Жуниора Чамадо. На старте второй половины встречи львы удвоили преимущество, Кристиан Кофане отличился на 47-й минуте. Сборная ЮАР в концовке игры сократила отставание до минимума (1:2), но спасти матч не сумела.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 4 января 2026. Рабат (Марокко)

ЮАР – Камерун – 1:2

Голы: Макгопа, 88 – Чамадо, 34, Кофане, 47

Видео голов и обзор матча