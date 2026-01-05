Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
ЮАР
04.01.2026 21:00 – FT 1 : 2
Камерун
Кубок африканских наций
05 января 2026, 00:27 | Обновлено 05 января 2026, 00:32
ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка африканских наций

ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Камеруна вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций.

Львы одержали победу над командой Южной Африки в матче 1/8 финала со счетом 2:1. Поединок состоялся в марокканском Рабате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Камерун открыл счет в середине первого тайма усилиями Жуниора Чамадо. На старте второй половины встречи львы удвоили преимущество, Кристиан Кофане отличился на 47-й минуте. Сборная ЮАР в концовке игры сократила отставание до минимума (1:2), но спасти матч не сумела.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 4 января 2026. Рабат (Марокко)

ЮАР – Камерун – 1:2

Голы: Макгопа, 88 – Чамадо, 34, Кофане, 47

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Эвиденс Макгопа (ЮАР).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кофане (Камерун).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Junior Tchamadeu (Камерун).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
