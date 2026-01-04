4 января, в рамках 1/8 финала Кубка Африки встретятся ЮАР – Камерун. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

ЮАР

Бафана Бафана начали этот турнир с непростой победы над сборной Анголы со счетом 2:1. Во втором туре команда уступила Египту – 0:1, ничего зазорного нет, но соперник провел в меньшинстве весь второй тайм, таким преимуществом надо пользоваться. Свой заключительный матч группового раунда команда провела против Зимбабве, где сумела выиграть в зарубе – 3:2.

С такими результатами удалось занять вторую строчку в квартете, вперед пропустили Египет. ЮАР представляет опасность для любого соперника, команда сыграет на предстоящем чемпионате мира, а многого стоит.

Камерун

Пятикратные победители Кубка Африки, приехали пополнить свою коллекцию трофеев, хотя последний раз они становились чемпионами 9 лет назад. Камерун начал этот турнир с непростой победы над Габоном – 1:0, единственный мяч удалось забить в дебюте встречи. Во втором туре расписали мировую с Кот-д’Ивуар – 1:1. Были проблемы в последней встрече с Мозамбиком, хоть и выиграли 2:1.

Так «неукротимые львы» стали вторыми в своей группе, так как уступили по дополнительным показателям Кот-д’Ивуар, который вырвал победу у Габона в последнем туре, только в компенсированное время. В игровом плане пока команда не впечатляет, а впереди битва против серьезного соперника.

Личные встречи

Команды играли между собой девять раз, большинство матчей завершились вничью, целых пять, в трех случаях побеждали футболисты ЮАР и всего раз Камерун. Последний раз соперники пересекались десять лет назад.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.10 для ЮАР и 2.88 для Камеруна.

Одна из самых интересных пар на этом этапе Кубка Африки, сложно кому-то отдать преимущество, букмекеры небольшим фаворитом считают Камерун. По составу «неукротимые львы» выглядят интереснее, но это только на бумаге. Многое будет зависеть от плана на игру и его реализации. Рискну предположить, что соперники обменяются голами за 1,95. В четвертьфинале, скорее всего, будет ждать сборная Марокко, которая должна разбираться с Танзанией.