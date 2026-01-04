ЮАР – Камерун. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
В 1/8 финала ЮАР и Камерун играют на арене Al Barid Stadium в марокканском городе Рабат.
Сборная ЮАР заняла 2-е место в группе B, набрав 6 очков после побед над Анголой (2:1) и Зимбабве (3:2) и поражения от Египта (0:1).
Камерун победил Габон (1:0) и Мозамбик (2:1), сыграл вничью с Кот-д'Ивуаром (1:1) и с 7 очками занял второе место в группе F.
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
