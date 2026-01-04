Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЮАР – Камерун. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
ЮАР
04.01.2026 21:00 - : -
Камерун
Кубок африканских наций
04 января 2026, 11:29 | Обновлено 04 января 2026, 11:34
ЮАР – Камерун. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

ЮАР – Камерун. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Камеруна

4 декабря в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала ЮАР и Камерун играют на арене Al Barid Stadium в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная ЮАР заняла 2-е место в группе B, набрав 6 очков после побед над Анголой (2:1) и Зимбабве (3:2) и поражения от Египта (0:1).

Камерун победил Габон (1:0) и Мозамбик (2:1), сыграл вничью с Кот-д'Ивуаром (1:1) и с 7 очками занял второе место в группе F.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

ЮАР – Камерун
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
