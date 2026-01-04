Сборная Марокко обыграла Танзанию и вышла в 1/4 финала домашнего КАН
Единственный в матче гол забил Браим Диас, полузащитник Реала
Сборная Марокко вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, минимально обыграв Танзанию (1:0) в матче 1/8 финала.
Поединок в марокканском Рабате долгое время проходил без забитых мячей, а решающий гол был забит в середине второго тайма.
Единственный и победный мяч для Марокко на 64-й минуте забил полузащитник Реала Браим Диас, воспользовавшись игровым преимуществом львов.
Хозяева турнира контролировали ход встречи и одержали минимальную победу – 1:0 в пользу Марокко.
В четвертьфинале соперником Марокко станет победитель матча ЮАР и Камеруна, которые встретятся сегодня, 4 января, в 22:00.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 4 января 2026, Рабат (Марокко)
18:00. Марокко – Танзания – 1:0
Голы: Браим Диас, 64
Видео гола и обзор матча
Сетка плей-оф
Фотогалерея
События матча
