Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Марокко обыграла Танзанию и вышла в 1/4 финала домашнего КАН
Кубок Африки
Марокко
04.01.2026 18:00 – FT 1 : 0
Танзания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
04 января 2026, 19:59 | Обновлено 04 января 2026, 20:56
545
1

Сборная Марокко обыграла Танзанию и вышла в 1/4 финала домашнего КАН

Единственный в матче гол забил Браим Диас, полузащитник Реала

04 января 2026, 19:59 | Обновлено 04 января 2026, 20:56
545
1 Comments
Сборная Марокко обыграла Танзанию и вышла в 1/4 финала домашнего КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, минимально обыграв Танзанию (1:0) в матче 1/8 финала.

Поединок в марокканском Рабате долгое время проходил без забитых мячей, а решающий гол был забит в середине второго тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный и победный мяч для Марокко на 64-й минуте забил полузащитник Реала Браим Диас, воспользовавшись игровым преимуществом львов.

Хозяева турнира контролировали ход встречи и одержали минимальную победу – 1:0 в пользу Марокко.

В четвертьфинале соперником Марокко станет победитель матча ЮАР и Камеруна, которые встретятся сегодня, 4 января, в 22:00.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 4 января 2026, Рабат (Марокко)

18:00. Марокко – Танзания – 1:0

Голы: Браим Диас, 64

Видео гола и обзор матча

Сетка плей-оф

Фотогалерея

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Марокко).
По теме:
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Марокко – Танзания – 1:0. Как забил Браим Диас. Видео гола и обзор матча
Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу Браим Диас сборная Танзании по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04 января 2026, 08:45 14
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе

«Милан» рассматривает подписание украинца

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 6
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

Реал Мадрид – Бетис – 5:1. Хет-трик Гонсало Гарсии. Видео голов и обзор
Футбол | 04.01.2026, 20:07
Реал Мадрид – Бетис – 5:1. Хет-трик Гонсало Гарсии. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Бетис – 5:1. Хет-трик Гонсало Гарсии. Видео голов и обзор
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04.01.2026, 08:14
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Футбол | 04.01.2026, 19:25
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Brian
От і ще один скандал. Мало того що Марокко будучи однозначним фаворитом в матчі, після забитого м'яча відверто тягнули час проти відвертого аутсайдера КАН, так і ще в кінці матчу арбітр не поставив очевидний пенальті в ворота Марокко, щоб не дай боже господарі не вилетіли випадково з турніру. Навіть ВАР не скористався щоб не псувати свято вболівальникам.
Ответить
0
Популярные новости
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 5
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем