Марокко – Танзания. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Марокко и Танзания играют на арене в марокканском городе Рабат.

Сборная Марокко заняла в группе A 1-е место, набрав 7 очков и оставив позади команды Мали (1:1), Коморы (2:0) и Замбию (3:0).

Танзания после поражения от Нигерии (1:2) сумела пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы C благодаря ничьим с Угандой (1:1) и Тунисом (1:1).

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.