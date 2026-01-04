Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марокко – Танзания. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Марокко
04.01.2026 18:00
Танзания
04 января 2026, 06:49 | Обновлено 04 января 2026, 06:55
Смотрите 4 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Марокко

4 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Марокко и Танзания играют на арене в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Марокко заняла в группе A 1-е место, набрав 7 очков и оставив позади команды Мали (1:1), Коморы (2:0) и Замбию (3:0).

Танзания после поражения от Нигерии (1:2) сумела пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы C благодаря ничьим с Угандой (1:1) и Тунисом (1:1).

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

смотреть онлайн Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу сборная Танзании по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
