Марокко – Танзания. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
4 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/8 финала Марокко и Танзания играют на арене в марокканском городе Рабат.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Марокко заняла в группе A 1-е место, набрав 7 очков и оставив позади команды Мали (1:1), Коморы (2:0) и Замбию (3:0).
Танзания после поражения от Нигерии (1:2) сумела пробиться в плей-офф с 3-й позиции группы C благодаря ничьим с Угандой (1:1) и Тунисом (1:1).
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
