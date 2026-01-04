Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марокко – Танзания – 1:0. Как забил Браим Диас. Видео гола и обзор матча
Кубок Африки
Марокко
04.01.2026 18:00 – FT 1 : 0
Танзания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
04 января 2026, 20:53 | Обновлено 04 января 2026, 21:10
77
0

Марокко – Танзания – 1:0. Как забил Браим Диас. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка африканских наций

04 января 2026, 20:53 | Обновлено 04 января 2026, 21:10
77
0
Марокко – Танзания – 1:0. Как забил Браим Диас. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 января состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций,

На домашней арене в Рабате сборная Марокко минимально обыграла Танзанию (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч для Марокко на 64-й минуте забил полузащитник Реала Браим Диас.

Соперником Марокко в 1/4 финала станет победитель матча ЮАР и Камеруна.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 4 января 2026, Рабат (Марокко)

18:00. Марокко – Танзания – 1:0

Голы: Браим Диас, 64

Видео гола и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Марокко).
По теме:
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Рейндерс мощным ударом открыл счет для Ман Сити
сборная Марокко по футболу видео голов и обзор Браим Диас сборная Танзании по футболу Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Grok раздел жену звездного футболиста – скандал и 2,1 млн просмотров
Футбол | 04 января 2026, 20:21 0
ФОТО. Grok раздел жену звездного футболиста – скандал и 2,1 млн просмотров
ФОТО. Grok раздел жену звездного футболиста – скандал и 2,1 млн просмотров

Сара Саламо против Grok

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04 января 2026, 08:04 25
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет

ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Футбол | 04.01.2026, 19:25
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04.01.2026, 08:14
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем