Кубок африканских наций04 января 2026, 20:53 | Обновлено 04 января 2026, 21:10
77
0
Марокко – Танзания – 1:0. Как забил Браим Диас. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка африканских наций
04 января 2026, 20:53 | Обновлено 04 января 2026, 21:10
77
0
Вечером 4 января состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций,
На домашней арене в Рабате сборная Марокко минимально обыграла Танзанию (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный мяч для Марокко на 64-й минуте забил полузащитник Реала Браим Диас.
Соперником Марокко в 1/4 финала станет победитель матча ЮАР и Камеруна.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 4 января 2026, Рабат (Марокко)
18:00. Марокко – Танзания – 1:0
Голы: Браим Диас, 64
Видео гола и обзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Марокко).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 января 2026, 20:21 0
Сара Саламо против Grok
Футбол | 04 января 2026, 08:04 25
Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет
Футбол | 04.01.2026, 19:25
Бокс | 04.01.2026, 08:44
Футбол | 04.01.2026, 08:14
Комментарии 0
Популярные новости
04.01.2026, 07:55 1
03.01.2026, 05:42
03.01.2026, 06:22
03.01.2026, 20:03 2
03.01.2026, 08:01 15
04.01.2026, 14:44 7
03.01.2026, 08:21
02.01.2026, 23:51