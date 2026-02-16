Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 февраля 2026, 00:59 | Обновлено 16 февраля 2026, 01:05
ФОТО. Трубин трогательно поздравил жену с Днем святого Валентина

Трубин показал нежный момент с любимой в соцсетях

ФОТО. Трубин трогательно поздравил жену с Днем святого Валентина
Instagram. Анатолий Трубин и Марина Галаган

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился романтичным кадром в День святого Валентина.

Украинский вратарь опубликовал в своем Instagram совместное фото с возлюбленной Мариной Галаган. На снимке пара позирует в уютной атмосфере: Трубин в черном гольфе нежно обнимает Марину, которая сидит рядом с ним на диване.

В подписи к публикации футболист оставил короткое, но выразительное послание: «Together. Always» («Вместе. Навсегда»).

Пост быстро собрал тысячи лайков и десятки комментариев от болельщиков и друзей пары, которые засыпали их сердечками и теплыми пожеланиями.

Напомним, в нынешнем сезоне Трубин является основным голкипером «Бенфики» и стабильно вызывается в национальную сборную Украины.

