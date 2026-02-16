КВАРЦЯНЫЙ: «Неужели вы такие мелочные? Все адекватные люди против этого»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал резонансное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд в международные соревнования.

«У нас идет война, нет никаких причин для того, чтобы отношения были какие-то – человеческие, спортивные или другие. Сейчас с российскими претендентами на какой-либо спорт вообще не может быть и речи. Я думаю, что все украинцы будут против этих предложений Инфантино. Я думаю, что все адекватные люди против этого.

Говорит ли он так из-за денег? Россияне всегда давали свои предложения, чтобы рекламировать там «Газпром» или что-то еще. Но неужели там замешаны такие уж большие деньги? Неужели руководители ФИФА такие «мелочные»? Сейчас ФИФА и УЕФА зарабатывают серьезные деньги на телетрансляциях и контрактах, они обеспечивают проведение соревнований. Спокойно живут без российских средств! Сейчас это вообще не актуально».