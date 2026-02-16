Испания16 февраля 2026, 00:32 |
МИЧЕЛ: «Футболисту Жироны очень тяжело, он нормально два года не играл»
Тренер – о Лемаре и Эчеверри
Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об игре Томы Лемара и Клаудио Эчеверри в матче Ла Лиги против «Севильи» (1:1).
«Ему было тяжело. Он нормально два года не играл, и после этого нелегко чувствовать себя сильным на поле. Постепенно он достигает этого. Это правда, что игры для него еще немного длинные, но мы близки к тому, чтобы увидеть ту версию Лемара, которую мы все хотим. Он очень умно владеет мячом. Мы рады за него.
Эчевери? Мы дали ему сыграть нападающего из-за кадровых проблем, для него это не идеальная ситуация», – сказал Мичел.
