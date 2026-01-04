Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Париж. Забарный в парижском дерби. Видео голов и обзор (обновляется)
Франция
04 января 2026, 22:01 |
312
0

ПСЖ – Париж. Забарный в парижском дерби. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 17-го тура французской Лиги 1

04 января 2026, 22:01 |
312
0
ПСЖ – Париж. Забарный в парижском дерби. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января в 21:45 проходит матч 17-го тура французской Лиги 1.

ПСЖ принимает Париж на стадионе Парк де Пренс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луис Энрике рассчитывает на победу в парижском дерби.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ.

Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (36), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).

ПСЖ – Париж. Забарный в парижском дерби. Видео голов и обзор (обновляется)

По теме:
Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Суперматч от украинцев: Ванат и Цыганков узнали оценки за голы Мальорке
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Лига 1 (Франция) Париж чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Футбол | 04 января 2026, 21:02 6
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения

Владислав увеличил преимущество «Жироны»

Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Бокс | 03 января 2026, 23:14 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»

Британец похвалил Итауму

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Цыганков – лучший игрок матча Ла Лиги, в котором феерили украинцы
Футбол | 04.01.2026, 21:37
Цыганков – лучший игрок матча Ла Лиги, в котором феерили украинцы
Цыганков – лучший игрок матча Ла Лиги, в котором феерили украинцы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 4
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем