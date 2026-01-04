Франция04 января 2026, 22:01 |
ПСЖ – Париж. Забарный в парижском дерби. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 17-го тура французской Лиги 1
4 января в 21:45 проходит матч 17-го тура французской Лиги 1.
ПСЖ принимает Париж на стадионе Парк де Пренс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Луис Энрике рассчитывает на победу в парижском дерби.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ.
Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (36), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).
