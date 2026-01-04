Желтая и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж

Вечером 4 января состоялось парижское дерби в 17-м туре французской Лиги 1.

ПСЖ обыграл Париж (2:1) на стадионе Парк де Пренс.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ и провел 70 минут, после чего был заменен. На 49-й минуте украинец получил желтую карточку за грубый фол, что привело к пенальти в ворота ПСЖ.

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле. У соперников отличился Виллем Геббельс.

Луис Энрике празднует победу в парижском дерби. ПСЖ приблизился к Лансу на дистанцию одного пункта.

Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (39), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).

Лига 1. 17-й тур, 4 января 2026, Париж

ПСЖ – Париж – 2:1

Голы: Дезире Дуэ, 45, Усман Дембеле, 53 – Виллем Геббельс, 51 (пен)

Фотогалерея