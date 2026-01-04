Желтая и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле
Вечером 4 января состоялось парижское дерби в 17-м туре французской Лиги 1.
ПСЖ обыграл Париж (2:1) на стадионе Парк де Пренс.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ и провел 70 минут, после чего был заменен. На 49-й минуте украинец получил желтую карточку за грубый фол, что привело к пенальти в ворота ПСЖ.
У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле. У соперников отличился Виллем Геббельс.
Луис Энрике празднует победу в парижском дерби. ПСЖ приблизился к Лансу на дистанцию одного пункта.
Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (39), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).
Лига 1. 17-й тур, 4 января 2026, Париж
ПСЖ – Париж – 2:1
Голы: Дезире Дуэ, 45, Усман Дембеле, 53 – Виллем Геббельс, 51 (пен)
