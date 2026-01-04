Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Желтая и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Чемпионат Франции
ПСЖ
04.01.2026 21:45 – FT 2 : 1
ФК Париж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
04 января 2026, 23:44 | Обновлено 04 января 2026, 23:53
764
1

Желтая и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле

04 января 2026, 23:44 | Обновлено 04 января 2026, 23:53
764
1 Comments
Желтая и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 4 января состоялось парижское дерби в 17-м туре французской Лиги 1.

ПСЖ обыграл Париж (2:1) на стадионе Парк де Пренс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ и провел 70 минут, после чего был заменен. На 49-й минуте украинец получил желтую карточку за грубый фол, что привело к пенальти в ворота ПСЖ.

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле. У соперников отличился Виллем Геббельс.

Луис Энрике празднует победу в парижском дерби. ПСЖ приблизился к Лансу на дистанцию одного пункта.

Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (39), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).

Лига 1. 17-й тур, 4 января 2026, Париж

ПСЖ – Париж – 2:1

Голы: Дезире Дуэ, 45, Усман Дембеле, 53 – Виллем Геббельс, 51 (пен)

Фотогалерея

По теме:
Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
Ванат обратился к фанатам после первого гола в 2026 году
Лига 1 (Франция) Париж чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный Усман Дембеле Дезире Дуэ пенальти Луис Энрике
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный инсайдер рассказал, кто собирается подписать Довбика
Футбол | 04 января 2026, 21:24 3
Известный инсайдер рассказал, кто собирается подписать Довбика
Известный инсайдер рассказал, кто собирается подписать Довбика

Экрем Конур назвал четыре клуба, которые интересуются украинцем

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04 января 2026, 14:44 7
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны

Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб

Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Футбол | 04.01.2026, 21:25
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Бокс | 03.01.2026, 23:14
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Slunkoo
Chudsij ihrok...
Ответить
-1
Популярные новости
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 6
Футбол
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем