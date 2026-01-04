Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
ПСЖ
04.01.2026 21:45 – 2 0 : 0
ФК Париж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
04 января 2026, 21:45 |
723
1

ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 21:45 по Киеву матч Лиги 1

04 января 2026, 21:45 |
723
1 Comments
ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 4 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Париж
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби против Парижа
ПСЖ – ФК Париж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ярмолюк сравняется с Забарным по количеству сыгранных матчей в АПЛ
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Париж
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
batistuta
Це перемога! Забарний - це Динама! Динама - це сила! Суркіз понад усе!
