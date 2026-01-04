Франция04 января 2026, 21:45 |
ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 21:45 по Киеву матч Лиги 1
В воскресенье, 4 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – ПарижСмотреть трансляцию
|
Це перемога! Забарний - це Динама! Динама - це сила! Суркіз понад усе!
