Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Чемпионат Франции
ПСЖ
04.01.2026 21:45 – FT 2 : 1
ФК Париж
Франция
04 января 2026, 23:44 | Обновлено 05 января 2026, 00:52
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 4 января состоялось парижское дерби в 17-м туре французской Лиги 1.

ПСЖ обыграл Париж (2:1) на стадионе Парк де Пренс.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ и провел 70 минут, после чего был заменен. На 49-й минуте украинец получил желтую карточку за грубый фол, что привело к пенальти в ворота ПСЖ.

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле. У соперников отличился Виллем Геббельс.

Луис Энрике празднует победу в парижском дерби. ПСЖ приблизился к Лансу на дистанцию одного пункта.

Лидеры Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (39), Марсель, Лилль (по 32), Лион, Ренн (по 30).

Лига 1. 17-й тур, 4 января 2026, Париж

ПСЖ – Париж – 2:1

Голы: Дезире Дуэ, 45, Усман Дембеле, 53 – Виллем Геббельс, 51 (пен)

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Варрен Заир-Эмри.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Виллем Жеббель (ФК Париж).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ), асcист Фабиан Руис.
Лига 1 (Франция) Париж чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный Усман Дембеле Дезире Дуэ пенальти Луис Энрике
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
