В воскресенье, 4 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «ФК Париж». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

ПСЖ

В текущем сезоне для действующих чемпионов Франции все складывается достаточно хорошо. После 16 туров Лиги 1 парижане имеют на балансе 36 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Ланса», составляет 4 зачетных пункта, однако у «ПСЖ» есть игра в запасе. В Кубке Франции команда уже квалифицировалась в 1/16 финала, где сыграет против того же «ФК Париж».

В Лиге чемпионов действующим победителям турнира удалось набрать 13 зачетных пунктов, позволяющих занимать 3-ю строчку таблицы. Однако расстояние от топ-8 составляет всего 1 балл. Также недавно «ПСЖ» стал чемпионом Межконтинентального кубка, одержав в серии пенальти бразильский «Фламенгу».

ФК Париж

Не слишком уверенные результаты показывает новичок чемпионата в текущем сезоне. За 16 туров Лиги 1 «ФК Париж» набрал 16 очков, благодаря которым сейчас занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета пока составляет 4 зачетных пункта.

В Кубке Франции клуб дошел до 1/16 финала, где, как уже упоминалось ранее, сыграет против «ПСЖ».

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «ПСЖ» длится уже 5 матчей подряд.

В свою очередь «ФК Париж» не может победить в Лиге уже уже в течение 5 игр.

«ФК Париж» пропустил 29 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.54.