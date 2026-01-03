ПСЖ – ФК Париж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Матч начнется 4 января в 21:45 по Киеву
В воскресенье, 4 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «ФК Париж». По киевскому времени игра начнется в 21:45.
ПСЖ
В текущем сезоне для действующих чемпионов Франции все складывается достаточно хорошо. После 16 туров Лиги 1 парижане имеют на балансе 36 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Ланса», составляет 4 зачетных пункта, однако у «ПСЖ» есть игра в запасе. В Кубке Франции команда уже квалифицировалась в 1/16 финала, где сыграет против того же «ФК Париж».
В Лиге чемпионов действующим победителям турнира удалось набрать 13 зачетных пунктов, позволяющих занимать 3-ю строчку таблицы. Однако расстояние от топ-8 составляет всего 1 балл. Также недавно «ПСЖ» стал чемпионом Межконтинентального кубка, одержав в серии пенальти бразильский «Фламенгу».
ФК Париж
Не слишком уверенные результаты показывает новичок чемпионата в текущем сезоне. За 16 туров Лиги 1 «ФК Париж» набрал 16 очков, благодаря которым сейчас занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета пока составляет 4 зачетных пункта.
В Кубке Франции клуб дошел до 1/16 финала, где, как уже упоминалось ранее, сыграет против «ПСЖ».
Личные встречи
Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «ПСЖ» длится уже 5 матчей подряд.
- В свою очередь «ФК Париж» не может победить в Лиге уже уже в течение 5 игр.
- «ФК Париж» пропустил 29 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 2-й худший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.54.
21:45
