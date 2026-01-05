ВИДЕО. Спорный фол Забарного. Играл корпусом или желтая с пенальти?
Украинец получил желтую карточку за фол и был назначен пенальти в ворота ПСЖ
Вечером 4 января состоялось парижское дерби в 17-м туре французской Лиги 1.
ПСЖ обыграл Париж (2:1) на стадионе Парк де Пренс.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.
На 49-й минуте украинец получил желтую карточку за грубый фол, что привело к пенальти в ворота ПСЖ.
Момент оказался спорным – арбитр решил, что это не была разрешенная силовая борьба корпусом, и указал на точку.
У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле. У соперников с пенальти отличился Виллем Геббельс.
ГОЛ! 1:1. Виллем Геббельс, 51 мин (пен)
