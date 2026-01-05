ВИДЕО. Спорный фол Забарного. Играл корпусом или желтая с пенальти?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
05 января 2026, 01:07 | Обновлено 05 января 2026, 01:10
Украинец получил желтую карточку за фол и был назначен пенальти в ворота ПСЖ

05 января 2026, 01:07 | Обновлено 05 января 2026, 01:10
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 января состоялось парижское дерби в 17-м туре французской Лиги 1.

ПСЖ обыграл Париж (2:1) на стадионе Парк де Пренс.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

На 49-й минуте украинец получил желтую карточку за грубый фол, что привело к пенальти в ворота ПСЖ.

Момент оказался спорным – арбитр решил, что это не была разрешенная силовая борьба корпусом, и указал на точку.

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле. У соперников с пенальти отличился Виллем Геббельс.

ГОЛ! 1:1. Виллем Геббельс, 51 мин (пен)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
