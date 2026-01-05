Скандальный момент на Бернабеу: реакция Алонсо на освистывание лидера Реала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 января 2026, 03:21 | Обновлено 05 января 2026, 03:42
Тренер мадридцев поделился мнением об игре Винисиуса

05 января 2026, 03:21 | Обновлено 05 января 2026, 03:42
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением об игре форварда Винисиуса Жуниора по итогам поединка 18–го тура Ла Лиги, в котором «бланкос» уверенно обыграли «Бетис» (5:1).

«Его вклад в успех неоспорим. Он прекрасно вошел в игру и принес огромную пользу, особенно до перерыва. Настойчивость Винисиуса дает коллективу мощный импульс.

Я доволен его перформансом и действиями на поле; его роль в нашей структуре будет фундаментальной. Впереди нас ждет противостояние с «Атлетико» в Суперкубке, и там Винисиус станет ключевой фигурой.

Наша задача – поддерживать друг друга. Мы стремимся к пику формы как в командном, так и в личном зачете. Он остается важнейшим исполнителем для «Реала».

Убежден, что «Сантьяго Бернабеу» еще будет рукоплескать ему, в этом нет никаких сомнений», – заявил Алонсо.

Отметим, что бразилец начал встречу в основе и отыграл 77 минут, не записав на свой счет голевых действий. В момент ухода с поля часть фанатов мадридского клуба встретила футболиста свистом.

