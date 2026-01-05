Скандальный момент на Бернабеу: реакция Алонсо на освистывание лидера Реала
Тренер мадридцев поделился мнением об игре Винисиуса
Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением об игре форварда Винисиуса Жуниора по итогам поединка 18–го тура Ла Лиги, в котором «бланкос» уверенно обыграли «Бетис» (5:1).
«Его вклад в успех неоспорим. Он прекрасно вошел в игру и принес огромную пользу, особенно до перерыва. Настойчивость Винисиуса дает коллективу мощный импульс.
Я доволен его перформансом и действиями на поле; его роль в нашей структуре будет фундаментальной. Впереди нас ждет противостояние с «Атлетико» в Суперкубке, и там Винисиус станет ключевой фигурой.
Наша задача – поддерживать друг друга. Мы стремимся к пику формы как в командном, так и в личном зачете. Он остается важнейшим исполнителем для «Реала».
Убежден, что «Сантьяго Бернабеу» еще будет рукоплескать ему, в этом нет никаких сомнений», – заявил Алонсо.
Отметим, что бразилец начал встречу в основе и отыграл 77 минут, не записав на свой счет голевых действий. В момент ухода с поля часть фанатов мадридского клуба встретила футболиста свистом.
