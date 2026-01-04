С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разбил Бетис
Мадридский гранд добыл победу со счетом 5:1
4 января состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Бетисом».
Поединок проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Хозяева поля на поле вышли без Килиана Мбаппе, который ближайшие несколько недель не сыграет и-за травмы, но все равно добыли уверенную победу со счетом 5:1. Хет-триком отличился Гонсало Гарсия.
С 45 очками «Реал» идет вторым и отстает от «Барселоны» на 4 пункта. «Бетис» с 28 баллами остался шестым.
Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин провел игру на скамье запасных.
Чемпионат Испании. 18-й тур
Реал – Бетис – 5:1
Голы: Гонсало Гарсия, 20, 50, 82, Асенсио, 56, Фран Гарсия, 90+3 – Кучо Эрнандес, 66
