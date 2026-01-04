Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 января 2026, 19:10 | Обновлено 04 января 2026, 19:50
С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разбил Бетис

Мадридский гранд добыл победу со счетом 5:1

С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разбил Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

4 января состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Бетисом».

Поединок проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля на поле вышли без Килиана Мбаппе, который ближайшие несколько недель не сыграет и-за травмы, но все равно добыли уверенную победу со счетом 5:1. Хет-триком отличился Гонсало Гарсия.

С 45 очками «Реал» идет вторым и отстает от «Барселоны» на 4 пункта. «Бетис» с 28 баллами остался шестым.

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин провел игру на скамье запасных.

Чемпионат Испании. 18-й тур

Реал – Бетис – 5:1

Голы: Гонсало Гарсия, 20, 50, 82, Асенсио, 56, Фран Гарсия, 90+3 – Кучо Эрнандес, 66

Відео голів та огляд матчу:

Фото матча:

Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Бетис Рауль Асенсио Гонсало Гарсия Фран Гарсия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
