  4. Реал Мадрид – Бетис – 5:1. Хет-трик Гонсало Гарсии. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.01.2026 17:15 – FT 5 : 1
Бетис
Испания
04 января 2026, 20:07 | Обновлено 04 января 2026, 20:38
Реал Мадрид – Бетис – 5:1. Хет-трик Гонсало Гарсии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

4 января в 17:15 состоялся матч 18-го тура Ла Лиги.

Реал обыграл Бетис (5:1) в Мадриде на домашнем стадионе Бернабеу.

Хет-трик форварда Гонсало Гарсии принес Реалу победу над Бетисом.

Также у хозяев отличился Рауль Асенсио, а затем у гостей забил Кучо. Точку в матче поставил Фран Гарсия (5:1).

Ла Лига. 18-й тур, 4 января 2026

Реал Мадрид – Бетис – 5:1

Голы: Гонсало Гарсия, 20, 50, 82, Рауль Асенсио, 56, Фран Гарсия, 90+3 – Кучо, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Гонсало Гарсия, 20 мин

ГОЛ! 2:0. Гонсало Гарсия, 50 мин

ГОЛ! 3:0. Рауль Асенсио, 56 мин

ГОЛ! 3:1. Кучо, 66 мин

ГОЛ! 4:1. Гонсало Гарсия, 82 мин

ГОЛ! 5:1. Фран Гарсия, 90+3 мин

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Гарсия (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Бетис), асcист Айтор Руибаль.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Асенсио (Реал Мадрид), асcист Родриго.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), асcист Родриго.
Ванат догнал Коноплянку по количеству голов в Ла Лиге. Впереди трое
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Реал - Бетис Кучо (Хуан Камило Эрнандес) Рауль Асенсио Гонсало Гарсия Фран Гарсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
