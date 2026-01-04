4 января в 17:15 состоялся матч 18-го тура Ла Лиги.

Реал обыграл Бетис (5:1) в Мадриде на домашнем стадионе Бернабеу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик форварда Гонсало Гарсии принес Реалу победу над Бетисом.

Также у хозяев отличился Рауль Асенсио, а затем у гостей забил Кучо. Точку в матче поставил Фран Гарсия (5:1).

Ла Лига. 18-й тур, 4 января 2026

Реал Мадрид – Бетис – 5:1

Голы: Гонсало Гарсия, 20, 50, 82, Рауль Асенсио, 56, Фран Гарсия, 90+3 – Кучо, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Гонсало Гарсия, 20 мин

ГОЛ! 2:0. Гонсало Гарсия, 50 мин

ГОЛ! 3:0. Рауль Асенсио, 56 мин

ГОЛ! 3:1. Кучо, 66 мин

ГОЛ! 4:1. Гонсало Гарсия, 82 мин

ГОЛ! 5:1. Фран Гарсия, 90+3 мин