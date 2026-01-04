Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии дал Реалу перевес над Бетисом
Испания
04 января 2026, 18:59 | Обновлено 04 января 2026, 19:08
130
0

ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии дал Реалу перевес над Бетисом

Галактикос близки к победе в домашнем матче Ла Лиги

04 января 2026, 18:59 | Обновлено 04 января 2026, 19:08
130
0
ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии дал Реалу перевес над Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

4 января в 17:15 проходит матч 18-го тура Ла Лиги.

Реал принимает Бетис в Мадриде на стадионе Бернабеу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик форварда Гонсало Гарсии дал Реалу перевес над Бетисом.

Также у хозяев отличился Рауль Асенсио, а затем у гостей забил Кучо.

ГОЛ! 1:0. Гонсало Гарсия, 20 мин

ГОЛ! 2:0. Гонсало Гарсия, 50 мин

ГОЛ! 3:0. Рауль Асенсио, 56 мин

ГОЛ! 3:1. Кучо, 66 мин

ГОЛ! 4:1. Гонсало Гарсия, 82 мин

По теме:
ВИДЕО. Реал с хет-триком Гонсало Гарсии одолел Бетис
Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в старте. Видео голов (обновляется)
ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии. Реал отгрузил 5 мячей в ворота Бетиса
Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Бетис Гонсало Гарсия Рауль Асенсио Кучо (Хуан Камило Эрнандес) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03 января 2026, 20:42 3
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»

Дмитрулин похвалил Леоненко

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04 января 2026, 07:55 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

Воспользовались травмой. Рома предложила Довбика европейскому гранду
Футбол | 04.01.2026, 13:47
Воспользовались травмой. Рома предложила Довбика европейскому гранду
Воспользовались травмой. Рома предложила Довбика европейскому гранду
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Бокс | 03.01.2026, 23:14
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем
Футбол | 04.01.2026, 19:15
Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем
Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 5
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем