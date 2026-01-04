ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии дал Реалу перевес над Бетисом

4 января в 17:15 проходит матч 18-го тура Ла Лиги.

Реал принимает Бетис в Мадриде на стадионе Бернабеу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик форварда Гонсало Гарсии дал Реалу перевес над Бетисом.

Также у хозяев отличился Рауль Асенсио, а затем у гостей забил Кучо.

ГОЛ! 1:0. Гонсало Гарсия, 20 мин

ГОЛ! 2:0. Гонсало Гарсия, 50 мин

ГОЛ! 3:0. Рауль Асенсио, 56 мин

ГОЛ! 3:1. Кучо, 66 мин

ГОЛ! 4:1. Гонсало Гарсия, 82 мин