Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.01.2026 17:15 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 января 2026, 06:16 |
56
0

Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 января и начнется в 17:15 по Киеву

04 января 2026, 06:16 |
56
0
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда относится в узкому слою топ-грандов. Но это означает и максимальные требования, и это проявилось пол года назад. Когда стало понятно, что Барселоне в том сезоне проиграли по всем статьям, во всех внутренних турнирах, даже Анчелотти потерял пост. Просто с ним на этот раз разошлись достаточно красиво, использовав как благовидный предлог приглашение тренировать сборную Бразилии.

Вот только Хаби Алонсо вызывает немало сомнений - а способен ли он контролировать ситуацию в таком клубе? Есть откровенный, открытый конфликт с Винисиусом, причем это может быть только вершиной айсберга. Да и сугубо результаты были неплохими только пару месяцев на старте сезона, между поражением на клубном чемпионате мира и неудачами ноября - первой половины декабря. Впрочем, молодой специалист пока что сохраняет должность, а его подопечные выиграли все три крайние встречи.

Бетис

Клуб, по сравнению со своим соперником, может считаться просто образцом стабильности. Долго в Севилье работает один и тот же наставник, Пеллегрини, и его секрет в том, что он обеспечивает стабильно хороший результат. Только поражение в финале Челси не позволило прибавить новый титул, в Лиге конференций, а в Примере вышло подняться на шестое место.

Сейчас испанцы выступают в более статусной Лиге Европы. И уже фактически гарантировали себе плей-офф - собрали уже четырнадцать очков. Продолжается борьба и в кубке, где справились с Мурсией. А в Примере после 4:0 с Хетафе в активе уже семь побед и 28 очков, так что снова удалось провести зимние каникулы на шестой позиции.

Статистика личных встреч

После трех ничьих кряду, в прошлом сезоне клубы обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом столичный гранд. Но из уважения к гостям, берем нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
4 января 2026 -
17:15
Бетис
Тотал больше 3.0 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Реал Сосьедад – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид Бетис Реал - Бетис Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03 января 2026, 07:22 1
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтинга в хевивейте

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03 января 2026, 08:21 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2). Серия пенальти в 1/8 финала. Видео голов
Футбол | 04.01.2026, 02:12
Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2). Серия пенальти в 1/8 финала. Видео голов
Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2). Серия пенальти в 1/8 финала. Видео голов
Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры
Футбол | 03.01.2026, 23:34
Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры
Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 3
Футбол
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 11
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем