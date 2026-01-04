Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Поединок состоится 4 января и начнется в 17:15 по Киеву
4 января на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Бетисом.
Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.
Реал Мадрид
Команда относится в узкому слою топ-грандов. Но это означает и максимальные требования, и это проявилось пол года назад. Когда стало понятно, что Барселоне в том сезоне проиграли по всем статьям, во всех внутренних турнирах, даже Анчелотти потерял пост. Просто с ним на этот раз разошлись достаточно красиво, использовав как благовидный предлог приглашение тренировать сборную Бразилии.
Вот только Хаби Алонсо вызывает немало сомнений - а способен ли он контролировать ситуацию в таком клубе? Есть откровенный, открытый конфликт с Винисиусом, причем это может быть только вершиной айсберга. Да и сугубо результаты были неплохими только пару месяцев на старте сезона, между поражением на клубном чемпионате мира и неудачами ноября - первой половины декабря. Впрочем, молодой специалист пока что сохраняет должность, а его подопечные выиграли все три крайние встречи.
Бетис
Клуб, по сравнению со своим соперником, может считаться просто образцом стабильности. Долго в Севилье работает один и тот же наставник, Пеллегрини, и его секрет в том, что он обеспечивает стабильно хороший результат. Только поражение в финале Челси не позволило прибавить новый титул, в Лиге конференций, а в Примере вышло подняться на шестое место.
Сейчас испанцы выступают в более статусной Лиге Европы. И уже фактически гарантировали себе плей-офф - собрали уже четырнадцать очков. Продолжается борьба и в кубке, где справились с Мурсией. А в Примере после 4:0 с Хетафе в активе уже семь побед и 28 очков, так что снова удалось провести зимние каникулы на шестой позиции.
Статистика личных встреч
После трех ничьих кряду, в прошлом сезоне клубы обменялись победами на своих полях.
Прогноз
Букмекерские конторы считают явным фаворитом столичный гранд. Но из уважения к гостям, берем нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).
17:15
