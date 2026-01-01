04.01.2026 17:15 - : -
Испания
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января матч 18-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 4 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Бетис».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – БетисСмотреть трансляцию
|
