  4. Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.01.2026 17:15 - : -
Бетис
Испания
01 января 2026, 18:02 |
Смотрите 4 января матч 18-го тура Ла Лиги

01 января 2026, 18:02
ФК Реал Мадрид

В воскресенье, 4 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Бетис».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Бетис
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

