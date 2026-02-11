Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Колос Ковалевка
11.02.2026 16:00 - : -
Мурас Юнайтед
Украина. Премьер лига
Колос проводит спарринг с клубом Мурас Юнайтед из Кыгрызстана

Поединок «Колос» – «Мурас Юнайтед» состоится 11 февраля в 16:00 по Киеву

Колос проводит спарринг с клубом Мурас Юнайтед из Кыгрызстана
ФК Колос

«Колос» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина проведут два контрольных матча.

Первым соперником «Колоса» стал румынский «Корвинул». Поединок завершился победой украинского клуба со счетом 2:1.

Второй спарринг за день «Колос» сыграет в 16:00. Соперником станет клуб «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Чемпионат Кыргызстана проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Мурас Юнайтед» финишировал на втором месте с отставанием от чемпиона в одно очко.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля, 16:00

«Колос» (Украина) – «Мурас Юнайтед» (Кыргызстан)

Трансляция матча не запланирована

товарищеские матчи Руслан Костышин учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Мурас Юнайтед
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
