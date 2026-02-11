Колос проводит спарринг с клубом Мурас Юнайтед из Кыгрызстана

«Колос» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина проведут два контрольных матча.

Первым соперником «Колоса» стал румынский «Корвинул». Поединок завершился победой украинского клуба со счетом 2:1.

Второй спарринг за день «Колос» сыграет в 16:00. Соперником станет клуб «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Чемпионат Кыргызстана проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Мурас Юнайтед» финишировал на втором месте с отставанием от чемпиона в одно очко.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля, 16:00

«Колос» (Украина) – «Мурас Юнайтед» (Кыргызстан)

Трансляция матча не запланирована