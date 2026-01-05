Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БУДКОВСКИЙ: «Не вызывают в сборную? Я бы каши не испортил»
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 04:39 | Обновлено 05 января 2026, 04:47
БУДКОВСКИЙ: «Не вызывают в сборную? Я бы каши не испортил»

Лидер атак луганской Зари рассказал о своих ожиданиях

БУДКОВСКИЙ: «Не вызывают в сборную? Я бы каши не испортил»
ФК Заря. Филипп Будковский

Лидер атак луганской Зари Филипп Будковский ответил на вопрос о своих ожиданиях от вызова в сборную Украины:

«В 2025 году были такие моменты, когда мы немного были расстроены результатами. Мы всей страной смотрели и переживали, когда играли с Азербайджаном. На мой взгляд, дальше игра стабилизировалась, сборная вышла на свой уровень. Но мы сыграли где-то на 50% своих возможностей. Могли лучше, но показали немного более низкий уровень. Мы все переживаем, потому что это наша сборная, она играет за нашу страну. Нам не может быть безразлично.

Ожидал ли я вызова в сборную? Я со своей стороны делал все, забивал мячи. Решать все равно тренеру. Я всегда говорил: если не вызывают, значит либо чего-то не хватает, либо просто не подходишь под планы тренера. Если тренерский штаб решит вызвать, значит ты все сделал правильно.

Помог бы я? Где-то в концовках матчей, когда пошли такие навалы. То, наверное, каши бы не испортил. Мой рост точно бы не помешал.

В отборе на Евро-2016 я выходил на замену, потому что сломался Зозуля, потом Кравец разбил голову. Нужно было кого-то выпускать. Я вышел на пару минут, но в составе Испании играл Пике, и для меня это был большой опыт».

Заря Луганск Филипп Будковский сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Радио Чемпион
