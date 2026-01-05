Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Почему Ливерпуль не победил? Слот назвал главную причину потери очков
Англия
05 января 2026, 03:59
Почему Ливерпуль не победил? Слот назвал главную причину потери очков

Критика или оправдание?

Почему Ливерпуль не победил? Слот назвал главную причину потери очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги ничейного результата в гостевом матче 20–го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:2).

«Вероятно, двух забитых мячей должно хватать для победы в выездной встрече. В этом сезоне уже не впервые мы прикладываем огромные усилия и верим в успех, но пропускаем невероятный гол в концовке.

Мы выпустили Джо Гомеса для укрепления защиты, но соперник действовал предельно четко. Победа ускользнула от нас. В первой половине матча мы имели хорошие шансы, и эпизод с Коди Гакпо был очень похож на тот момент, когда забили они.

В идеале «Ливерпуль» обязан доминировать и конвертировать это в большее количество моментов. Мы отличились дважды, столько же пропустили и проверили на прочность штангу. К сожалению, этого снова не хватило для результата.

Футболисты выкладываются полностью. Моя задача – следить за их формой. Александер Исак вне игры, из–за чего приходится перегружать Юго Экитике, у которого ранее не было опыта в АПЛ.

Мы должны справляться с этими обстоятельствами. В любом случае, у нас на поле по–прежнему 11 исполнителей высокого класса.

С отсутствием обилия моментов в каждом туре сталкиваемся не только мы, но и многие другие клубы. Эту игру нельзя назвать идеальной, но сегодня мы создали больше угроз, чем на прошлой неделе», – цитирует Слота Sky Sports.

Украинское дерби в АПЛ: статистика Миколенко и Ярмолюка
Эвертон – Брентфорд – 2:4. Хет-трик Тиаго, Миколенко и Ярмолюк. Видео голов
Временный коуч Челси после ничьи с Ман Сити: «Прижали к воротам»
Ливерпуль Арне Слот Английская Премьер-лига Фулхэм Фулхэм - Ливерпуль
Михаил Олексиенко Источник: Liverpool Echo
