  4. Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Ассист экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Фулхэм
04.01.2026 17:15 – FT 2 : 2
Ливерпуль
Англия
05 января 2026, 01:28 | Обновлено 05 января 2026, 01:55
Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Ассист экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

4 января был проведён матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Фулхэм» и «Ливерпуль».

Матч чемпионата Англии прошёл на лондонском стадионе – «Крейвен Коттедж».

Команды подарили футбольный триллер с невероятным завершением: обменявшись голами, исход поединка решился в последние секунды.

«Мерсисайдцы» благодаря голу Коди Гакпо вышли вперед на 90+4 минуте и уже мысленно праздновали победу.

Радость гостей прервал шикарный удар Харрисона Рида, который с передачи экс-игрока «Шахтера» Кевина снял паутину с девятки.

Именно этот нереальный гол спас «Фулхэм» от поражения – 2:2.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Фулхэм» – «Ливерпуль» – 2:2

Голы: Уилсон, 17, Рид, 90+7 – Вирц, 57, Гакпо, 90+4

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Харрисон Рид (Фулхэм), асcист Кевин.
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Ливерпуль), асcист Конор Брэдли.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм), асcист Рауль Хименес.
Ливерпуль Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Ливерпуль видео голов и обзор Флориан Вирц Коди Гакпо Гарри Уилсон Кевин (Лопес де Маседо)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
