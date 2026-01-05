Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Ассист экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
4 января был проведён матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Фулхэм» и «Ливерпуль».
Матч чемпионата Англии прошёл на лондонском стадионе – «Крейвен Коттедж».
Команды подарили футбольный триллер с невероятным завершением: обменявшись голами, исход поединка решился в последние секунды.
«Мерсисайдцы» благодаря голу Коди Гакпо вышли вперед на 90+4 минуте и уже мысленно праздновали победу.
Радость гостей прервал шикарный удар Харрисона Рида, который с передачи экс-игрока «Шахтера» Кевина снял паутину с девятки.
Именно этот нереальный гол спас «Фулхэм» от поражения – 2:2.
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января
«Фулхэм» – «Ливерпуль» – 2:2
Голы: Уилсон, 17, Рид, 90+7 – Вирц, 57, Гакпо, 90+4
Видео голов и обзор матча:
События матча
