4 января был проведён матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Фулхэм» и «Ливерпуль».

Матч чемпионата Англии прошёл на лондонском стадионе – «Крейвен Коттедж».

Команды подарили футбольный триллер с невероятным завершением: обменявшись голами, исход поединка решился в последние секунды.

«Мерсисайдцы» благодаря голу Коди Гакпо вышли вперед на 90+4 минуте и уже мысленно праздновали победу.

Радость гостей прервал шикарный удар Харрисона Рида, который с передачи экс-игрока «Шахтера» Кевина снял паутину с девятки.

Именно этот нереальный гол спас «Фулхэм» от поражения – 2:2.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Фулхэм» – «Ливерпуль» – 2:2

Голы: Уилсон, 17, Рид, 90+7 – Вирц, 57, Гакпо, 90+4

Видео голов и обзор матча: