Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Фулхэм – Ливерпуль

