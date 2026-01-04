В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция