Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
04.01.2026 17:00 - : -
Ливерпуль
Англия
04 января 2026, 12:32
26
0

Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии

04 января 2026, 12:32
26
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
