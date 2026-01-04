Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем
Чемпионат Англии
Фулхэм
04.01.2026 17:15 – FT 2 : 2
Ливерпуль
Англия
04 января 2026, 19:15 | Обновлено 04 января 2026, 19:33
3

Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем

Два гола в компенсированное время

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Ливерпулем».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» и завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Команды обменялись голами в начале таймов. За «Фулхэм» забил Уилсон, а за «Ливерпуль» – Вирц. На четвертой компенсированной минуте Гакпо вывел гостей вперед, но хозяева успели ответить голом Рида, который отметился фантастическим дальним ударом и вырвал ничью для своей команды.

После этого матча «Фулхэм» занимает 11-е место в таблице с 28 очками, а «Ливерпуль» – четвертую позицию с 34 очками.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

Фулхэм – Ливерпуль – 2:2

Голы: Уилсон, 17, Рид, 90+7 – Вирц, 57, Гакпо, 90+4

Фулхэм Ливерпуль Фулхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Гарри Уилсон Флориан Вирц Коди Гакпо
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Комментарии 3
Victor673256ua
Та і гол шикарний Рід забив. Приклався від душі)
+1
pol-55
Тю.а я пішов палити,після Гакпо з голим торсом,знаючи що це АПЛ.
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Який крутезний рятівний гол Фулхема з 🅰️систом Кевіна!🤩😊
-1
