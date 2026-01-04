Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Ливерпулем».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» и завершилась со счетом 2:2.

Команды обменялись голами в начале таймов. За «Фулхэм» забил Уилсон, а за «Ливерпуль» – Вирц. На четвертой компенсированной минуте Гакпо вывел гостей вперед, но хозяева успели ответить голом Рида, который отметился фантастическим дальним ударом и вырвал ничью для своей команды.

После этого матча «Фулхэм» занимает 11-е место в таблице с 28 очками, а «Ливерпуль» – четвертую позицию с 34 очками.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

Фулхэм – Ливерпуль – 2:2

Голы: Уилсон, 17, Рид, 90+7 – Вирц, 57, Гакпо, 90+4