Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Фулхэм
04.01.2026 17:00 - : -
Ливерпуль
Англия
01 апреля 2026, 10:27
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 января в 17:00 по Киеву

Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Фулхэм

Для дачников сезон начался не слишком удачно, однако в последних играх команде удалось улучшить свои выступления. В общей сложности, за 19 матчей Премьер-лиги клуб получил 27 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. И от 14-й, и от 5-й позиции «Фулгэм» отделяет 3 очка.

В Кубке английской лиги лондонцы дошли до четвертьфинала, где потерпели поражение в матче против «Ньюкасла».

Ливерпуль

Мерсисайдцы в текущем сезоне не выступают слишком стабильно, но их результаты все равно можно назвать достойными. За 19 матчей чемпионата Англии коллектив завоевал 33 очка, благодаря которым теперь занимает 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от 3-го места на данный момент составляет 8 зачетных пунктов. Кубок лиги клуб покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «Кристал Пелас».

В Лиге чемпионов «Ливерпулю» удалось завоевать 12 очков за 6 игр, позволяющих ему находиться на 9-й строчке общей таблицы турнира. От необходимого топ-8 клуб отстает только из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет Ливерпуль. «Мерсисайдцы» одержали 2 победы, 2 матча завершились вничью, а 1 выигрыш завоевал «Фулхэм».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» продолжается уже 8 матчей подряд. За это время клуб одержал 5 побед и трижды сыграл вничью.
  • «Фулхэм» победил в 3/4 предыдущих матчах АПЛ.
  • В последних 5-х играх «Ливерпуль» трижды сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.85.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
