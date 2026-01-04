ВИДЕО. Конте всех успокаивал. Матч Лацио и Наполи завершился потасовкой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
04 января 2026, 17:01 | Обновлено 04 января 2026, 17:02
241
0

Игроки обеих команд решили померяться силой

Getty Images/Global Images Ukraine

Под занавес матча 18-го тура Серии А между «Лацио» и «Наполи» произошла потасовка игроков, которая завершилась двумя удалениями.

Действующими лицами стычки стали Адам Марушич со стороны «Лацио» и Паскуале Маццокки от «Наполи».

Оба футболиста крепко схватили друг друга за футболки, пытаясь выплеснуть накопившуюся злость.

В потасовку вмешался главный тренер «Наполи» – Антонио Конте. Известный своей эмоциональностью тренер, к удивлению, лишь разнимал игроков.

Судья своевременно прекратил конфликт красными карточками, а «Наполи» одержал победу со счетом 2:0.

Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Адам Марушич Лацио Лацио - Наполи Антонио Конте видео драка
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
