ВИДЕО. Конте всех успокаивал. Матч Лацио и Наполи завершился потасовкой
Игроки обеих команд решили померяться силой
Под занавес матча 18-го тура Серии А между «Лацио» и «Наполи» произошла потасовка игроков, которая завершилась двумя удалениями.
Действующими лицами стычки стали Адам Марушич со стороны «Лацио» и Паскуале Маццокки от «Наполи».
Оба футболиста крепко схватили друг друга за футболки, пытаясь выплеснуть накопившуюся злость.
В потасовку вмешался главный тренер «Наполи» – Антонио Конте. Известный своей эмоциональностью тренер, к удивлению, лишь разнимал игроков.
Судья своевременно прекратил конфликт красными карточками, а «Наполи» одержал победу со счетом 2:0.
ВИДЕО. Конте всех успокаивал. Матч Лацио и Наполи завершился потасовкой
Antonio Conte was in the thick of it as the referee handed out three red cards during Napoli's victory over Lazio 😳🔴 pic.twitter.com/bRdipUjzx7— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 4, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик
Боксер – о бое с Брюстером