Временный коуч Челси после ничьи с Ман Сити: «Прижали к воротам»

Исполняющий обязанности тренера «Челси» Калум МакФарлейн подвел итоги матча против «Манчестер Сити» в 20-м туре Английской Премьер-лиги, в котором «пенсионеры» сумели спастися от поражения (1:1).

«Я действительно горжусь игроками и тем, как они действовали, особенно во втором тайме. Молодые игроки в такие моменты могут растеряться, но они были исключительны во втором тайме. Мы заслужили минимум одно очко. Мы могли выиграть игру. У нас были большие шансы и важные моменты во втором тайме.

Мы не ожидали, что они так хорошо разыграют первый тайм, поэтому они контролировали игру. Мы были прижаты к собственным воротам, и Эстевио с Педру Нету временами приходилось играть в пятерке защитников, из-за чего они имели большой контроль и ритм. Это не то, как мы хотели видеть игру.

Мы сделали замену в перерыве, чтобы действовать ближе к сопернику, создавать больше прессинга, нарушать их ритм и, возможно, заставить их играть дольше.

Андре Сантос был выдающимся. Он действительно контролировал центр поля. Во время владения мячом и в моменты, когда мы его теряли, изменение построения и замена очень нам помогли. Лиам Делап дал нам отличную возможность играть более прямолинейно и контролировать центральную зону.

Мы можем обсуждать это, но больше всего впечатлили именно игроки. Пропуская 0:1 на «Этихаде», когда игроки заболели в день матча, и пришлось делать все эти изменения, чтобы собрать команду, воспринять новую информацию и реализовать ее на поле – это многое говорит о характере, который есть в нашем клубе», – заявил Калум.