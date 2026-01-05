Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола бьет тревогу: что на самом деле мешает Манчестер Сити побеждать
Англия
05 января 2026, 01:36 |
77
0

Гвардиола бьет тревогу: что на самом деле мешает Манчестер Сити побеждать

Пеп дал оценку ничейному результату в поединке с Челси

05 января 2026, 01:36 |
77
0
Гвардиола бьет тревогу: что на самом деле мешает Манчестер Сити побеждать
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал оценку ничейному результату в поединке 20–го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Сопернику хватило одного момента, чтобы отличиться. Мы продемонстрировали фантастический уровень игры. В первой половине мы действовали великолепно, а после перерыва оппонент заставил нас прибавить в скорости, они стали агрессивнее.

Обычно «Челси» играет в другом стиле. У нас было достаточно шансов, чтобы закрыть игру в свою пользу. Мы ощущаем последствия травм, однако не испытывали проблем непосредственно во время встречи», – отметил тренер.

Относительно повреждений Рубена Диаша и Йошко Гвардиола специалист добавил: «Полная картина прояснится в ближайшее время, но сейчас все выглядит неутешительно.

Когда в твоей обойме все игроки, можно обеспечить ротацию и конкуренцию, однако сейчас обстоятельства другие. Я не в силах на это повлиять».

По теме:
Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Ассист экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор
Тренер Эвертона отчитал Миколенко и команду: «Плохо действовали в обороне»
Клуб АПЛ готов уволить тренера. Команда не побеждает 2 месяца
Пеп Гвардиола Челси Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Рубен Диаш Йошко Гвардиол Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом
Футбол | 05 января 2026, 00:31 0
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом

Фенербахче достиг договоренности по переходу украинца

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04 января 2026, 08:04 27
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет

ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону
Футбол | 04.01.2026, 20:05
ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону
ВИДЕО. Коронный левый. Цыганков начал 2026 год с гола за Жирону
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04.01.2026, 20:09
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 15
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем