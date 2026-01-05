Гвардиола бьет тревогу: что на самом деле мешает Манчестер Сити побеждать

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал оценку ничейному результату в поединке 20–го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Сопернику хватило одного момента, чтобы отличиться. Мы продемонстрировали фантастический уровень игры. В первой половине мы действовали великолепно, а после перерыва оппонент заставил нас прибавить в скорости, они стали агрессивнее.

Обычно «Челси» играет в другом стиле. У нас было достаточно шансов, чтобы закрыть игру в свою пользу. Мы ощущаем последствия травм, однако не испытывали проблем непосредственно во время встречи», – отметил тренер.

Относительно повреждений Рубена Диаша и Йошко Гвардиола специалист добавил: «Полная картина прояснится в ближайшее время, но сейчас все выглядит неутешительно.

Когда в твоей обойме все игроки, можно обеспечить ротацию и конкуренцию, однако сейчас обстоятельства другие. Я не в силах на это повлиять».