Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинское дерби в АПЛ: статистика Миколенко и Ярмолюка
Англия
05 января 2026, 04:34 |
31
0

Украинское дерби в АПЛ: статистика Миколенко и Ярмолюка

Эвертон потерпел поражение от Брентфорда в домашнем поединке

05 января 2026, 04:34 |
31
0
Украинское дерби в АПЛ: статистика Миколенко и Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» потерпел поражение от «Брентфорда» в домашнем поединке 20–го тура английской Премьер–лиги со счетом 2:4.

Украинские легионеры Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк вышли в основных составах своих клубов и отыграли встречу от свистка до свистка. Выступление Виталия аналитический портал SofaScore оценил в 6,0 балла, а WhoScored – в 6,4. Егор получил идентичные оценки от обоих ресурсов – по 6,3 балла.

Статистические показатели Миколенко: 60 касаний мяча, 79% точных передач (30 из 38), один ключевой пас, три успешных навеса из семи и одна точная длинная передача.

В защите украинец отметился двумя выносами, одним заблокированным ударом и одним перехватом. Также на его счету четыре победы в восьми единоборствах, одна удачная попытка дриблинга, один фол и 18 потерь владения.

В активе Ярмолюка желтая карточка, 70 касаний и 80% точных пасов (47 из 59). Егор совершил один точный навес, трижды успешно перевел мяч на длинную дистанцию и сделал пять отборов.

За матч хавбек выиграл 6 дуэлей из 11, совершил два фола и одну ошибку, которая привела к удару по воротам. Также зафиксировано 16 потерь мяча и одна неудачная попытка обводки.

По теме:
Почему Ливерпуль не победил? Слот назвал главную причину потери очков
Эвертон – Брентфорд – 2:4. Хет-трик Тиаго, Миколенко и Ярмолюк. Видео голов
Временный коуч Челси после ничьи с Ман Сити: «Прижали к воротам»
Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Эвертон Брентфорд Эвертон - Брентфорд Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 04 января 2026, 22:42 30
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы

У братьев Суркисов есть обязательства перед Фирташем

Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04 января 2026, 15:40 7
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Худший в ПСЖ? Разбор провальной статистики Забарного в матче Лиги 1
Футбол | 05.01.2026, 03:40
Худший в ПСЖ? Разбор провальной статистики Забарного в матче Лиги 1
Худший в ПСЖ? Разбор провальной статистики Забарного в матче Лиги 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 5
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем