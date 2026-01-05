Украинское дерби в АПЛ: статистика Миколенко и Ярмолюка

«Эвертон» потерпел поражение от «Брентфорда» в домашнем поединке 20–го тура английской Премьер–лиги со счетом 2:4.

Украинские легионеры Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк вышли в основных составах своих клубов и отыграли встречу от свистка до свистка. Выступление Виталия аналитический портал SofaScore оценил в 6,0 балла, а WhoScored – в 6,4. Егор получил идентичные оценки от обоих ресурсов – по 6,3 балла.

Статистические показатели Миколенко: 60 касаний мяча, 79% точных передач (30 из 38), один ключевой пас, три успешных навеса из семи и одна точная длинная передача.

В защите украинец отметился двумя выносами, одним заблокированным ударом и одним перехватом. Также на его счету четыре победы в восьми единоборствах, одна удачная попытка дриблинга, один фол и 18 потерь владения.

В активе Ярмолюка желтая карточка, 70 касаний и 80% точных пасов (47 из 59). Егор совершил один точный навес, трижды успешно перевел мяч на длинную дистанцию и сделал пять отборов.

За матч хавбек выиграл 6 дуэлей из 11, совершил два фола и одну ошибку, которая привела к удару по воротам. Также зафиксировано 16 потерь мяча и одна неудачная попытка обводки.