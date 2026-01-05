Эвертон – Брентфорд – 2:4. Хет-трик Тиаго, Миколенко и Ярмолюк. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
4 января был проведён матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брентфордом».
Местом встречи стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.
В стартовом составе обеих команд вышли два украинца, которые провели на поле все 90 минут: Виталий Миколенко за «Эвертон» и Егор Ярмолюк за «Брентфорд».
Гости с хет-триком Игора Тиаго могли оформить разгромную победу, однако хозяева немного сократили отставание – 2:4 в пользу «Брентфорда».
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января
«Эвертон» – «Брентфорд» – 2:4
Голы: Бету, 66, Барри, 90+1 – Тиаго, 11, 51, 88, Коллинз, 50
Видео голов и обзор матча:
События матча
