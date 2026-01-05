Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Брентфорд – 2:4. Хет-трик Тиаго, Миколенко и Ярмолюк. Видео голов
Чемпионат Англии
Эвертон
04.01.2026 17:00 – FT 2 : 4
Брентфорд
Англия
05 января 2026, 03:56 | Обновлено 05 января 2026, 03:58
39
0

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

Эвертон – Брентфорд – 2:4. Хет-трик Тиаго, Миколенко и Ярмолюк. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января был проведён матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брентфордом».

Местом встречи стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.

В стартовом составе обеих команд вышли два украинца, которые провели на поле все 90 минут: Виталий Миколенко за «Эвертон» и Егор Ярмолюк за «Брентфорд».

Гости с хет-триком Игора Тиаго могли оформить разгромную победу, однако хозяева немного сократили отставание – 2:4 в пользу «Брентфорда».

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Эвертон» – «Брентфорд» – 2:4

Голы: Бету, 66, Барри, 90+1 – Тиаго, 11, 51, 88, Коллинз, 50

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Джек Грилиш.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Нэйтан Коллинз.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон), асcист Джек Грилиш.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Кевин Шаде.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Брентфорд), асcист Витали Янельт.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Витали Янельт.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
