4 января был проведён матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брентфордом».

Местом встречи стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.

В стартовом составе обеих команд вышли два украинца, которые провели на поле все 90 минут: Виталий Миколенко за «Эвертон» и Егор Ярмолюк за «Брентфорд».

Гости с хет-триком Игора Тиаго могли оформить разгромную победу, однако хозяева немного сократили отставание – 2:4 в пользу «Брентфорда».

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Эвертон» – «Брентфорд» – 2:4

Голы: Бету, 66, Барри, 90+1 – Тиаго, 11, 51, 88, Коллинз, 50

Видео голов и обзор матча: