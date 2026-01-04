Украинское дерби. Брентфорд с хет-триком Тиаго уверенно обыграл Эвертон
Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк сыграли полный матч
В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Брентфордом».
Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гилл Дикинсон Стэдиум» и завершилась со счетом 2:4.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
В составе «Брентфорда» хет-трик на свой счет записал Тиаго, а еще один гол забил Коллинз, на что у «Эвертона» ответили взятиями ворот Бету и Барри.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, как и его земляк Егор Ярмолюк, который действовал в полузащите «пчел».
Благодаря победе в этой игре «Брентфорд» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков, а «Эвертон» опустился на 12-е место с 28 баллами.
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января
Эвертон – Брентфорд – 2:4
Голы: Бету, 66, Барри, 90+1 – Тиаго, 11, 51, 88, Коллинз, 50
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поговорим о тех, кто стал реальным и весьма значительным усилением для своей новой команды
«Милан» рассматривает подписание украинца