Украинское дерби. Брентфорд с хет-триком Тиаго уверенно обыграл Эвертон

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Брентфордом».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гилл Дикинсон Стэдиум» и завершилась со счетом 2:4.

В составе «Брентфорда» хет-трик на свой счет записал Тиаго, а еще один гол забил Коллинз, на что у «Эвертона» ответили взятиями ворот Бету и Барри.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, как и его земляк Егор Ярмолюк, который действовал в полузащите «пчел».

Благодаря победе в этой игре «Брентфорд» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков, а «Эвертон» опустился на 12-е место с 28 баллами.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

Эвертон – Брентфорд – 2:4

Голы: Бету, 66, Барри, 90+1 – Тиаго, 11, 51, 88, Коллинз, 50