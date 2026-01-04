Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 января 2026, 19:01 | Обновлено 04 января 2026, 19:32
Украинское дерби. Брентфорд с хет-триком Тиаго уверенно обыграл Эвертон

Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк сыграли полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Брентфордом».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гилл Дикинсон Стэдиум» и завершилась со счетом 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

В составе «Брентфорда» хет-трик на свой счет записал Тиаго, а еще один гол забил Коллинз, на что у «Эвертона» ответили взятиями ворот Бету и Барри.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, как и его земляк Егор Ярмолюк, который действовал в полузащите «пчел».

Благодаря победе в этой игре «Брентфорд» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков, а «Эвертон» опустился на 12-е место с 28 баллами.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

Эвертон – Брентфорд – 2:4

Голы: Бету, 66, Барри, 90+1 – Тиаго, 11, 51, 88, Коллинз, 50

По теме:
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция. LIVE
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
