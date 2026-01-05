Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Эвертона отчитал Миколенко и команду: «Плохо действовали в обороне»
Чемпионат Англии
Эвертон
04.01.2026 17:00 – FT 2 : 4
Брентфорд
Англия
05 января 2026, 01:16 | Обновлено 05 января 2026, 01:19
Тренер Эвертона отчитал Миколенко и команду: «Плохо действовали в обороне»

Дэвид Моес раскритиковал подопечных за матч против «Брентфорда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал поражение своих подопечных в 20-м туре Английской Премьер-лиги. Команда из Ливерпуля на своем поле уступила «Брентфорду» – 2:4.

«Мы добились отличного результата в середине недели, что было сложно предсказать с тем составом, который у нас есть. Но это все, что у нас доступно на данный момент. Нам приходится искать способы добиваться результатов с тем, что есть. Всегда было понятно, что этот месяц будет сложным из-за травм, дисквалификаций и Кубка Африки.

Я разочарован, сегодня мы показали очень слабую игру. Начали матч довольно хорошо. Их вратарь сделал хороший сейв в первом тайме, и у нас был хороший шанс до их гола. Но, думаю, самое разочаровывающее – как мы сегодня пропускали голы. Мы совсем не наслаждались игрой. После похвалы, которую игроки получили за выступление в середине недели против «Ноттингем Форест», это почти противоположная ситуация из-за того, насколько плохо мы действовали в обороне.

Я считаю, что мы были немного наивны при счете 1:3, нам не нужно было оставлять такие открытые зоны в обороне и делать то, что не требовалось. Думаю, Джордан Пикфорд не сделал много сейвов. Сегодня был не наш день.

Нам просто не хватает креативности игроков. Моменты, о которых я говорил в первые десять минут, мы не реализовали. Я знал, что это может обернуться против нас, потому что «Брентфорд» способен играть по-разному. У нас сейчас такого нет, и всем известно, что нам тяжело забивать. В итоге мы забили два, но если пропустить четыре ради двух, это выглядит не очень хорошо.

Нападающие начинают прибавлять в статистике. Нам нужно, чтобы они это делали. Надеюсь, они смогут делать это в матчах, где мы более организованы в обороне, чем сегодня. Все старались приложить усилия, чтобы забить, но это немного оставляло нас открытыми в некоторых моментах», – сказал Дэвид.

Гвардиола бьет тревогу: что на самом деле мешает Манчестер Сити побеждать
Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Ассист экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор
Лидер защиты. Оценка экс-игрока сборной Украины за победу в Англии
Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Эвертон - Брентфорд Дэвид Мойес пресс-конференция
Андрей Витренко
