Тренер Эвертона отчитал Миколенко и команду: «Плохо действовали в обороне»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал поражение своих подопечных в 20-м туре Английской Премьер-лиги. Команда из Ливерпуля на своем поле уступила «Брентфорду» – 2:4.

«Мы добились отличного результата в середине недели, что было сложно предсказать с тем составом, который у нас есть. Но это все, что у нас доступно на данный момент. Нам приходится искать способы добиваться результатов с тем, что есть. Всегда было понятно, что этот месяц будет сложным из-за травм, дисквалификаций и Кубка Африки.

Я разочарован, сегодня мы показали очень слабую игру. Начали матч довольно хорошо. Их вратарь сделал хороший сейв в первом тайме, и у нас был хороший шанс до их гола. Но, думаю, самое разочаровывающее – как мы сегодня пропускали голы. Мы совсем не наслаждались игрой. После похвалы, которую игроки получили за выступление в середине недели против «Ноттингем Форест», это почти противоположная ситуация из-за того, насколько плохо мы действовали в обороне.

Я считаю, что мы были немного наивны при счете 1:3, нам не нужно было оставлять такие открытые зоны в обороне и делать то, что не требовалось. Думаю, Джордан Пикфорд не сделал много сейвов. Сегодня был не наш день.

Нам просто не хватает креативности игроков. Моменты, о которых я говорил в первые десять минут, мы не реализовали. Я знал, что это может обернуться против нас, потому что «Брентфорд» способен играть по-разному. У нас сейчас такого нет, и всем известно, что нам тяжело забивать. В итоге мы забили два, но если пропустить четыре ради двух, это выглядит не очень хорошо.

Нападающие начинают прибавлять в статистике. Нам нужно, чтобы они это делали. Надеюсь, они смогут делать это в матчах, где мы более организованы в обороне, чем сегодня. Все старались приложить усилия, чтобы забить, но это немного оставляло нас открытыми в некоторых моментах», – сказал Дэвид.