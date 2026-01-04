Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Брентфорд. Миколенко против Ярмолюка. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Англии
Эвертон
04.01.2026 17:00 – 53 0 : 3
Брентфорд
Англия
04 января 2026, 17:00 | Обновлено 04 января 2026, 17:16
Эвертон – Брентфорд. Миколенко против Ярмолюка. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии

Эвертон – Брентфорд. Миколенко против Ярмолюка. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Эвертон – Брентфорд
Трансляция матча В эфире
События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Кевин Шаде.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Брентфорд), асcист Витали Янельт.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Витали Янельт.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
