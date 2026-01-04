Англия04 января 2026, 17:00 | Обновлено 04 января 2026, 17:16
Эвертон – Брентфорд. Миколенко против Ярмолюка. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии
04 января 2026, 17:00 | Обновлено 04 января 2026, 17:16
В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Эвертон – Брентфорд
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Кевин Шаде.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Брентфорд), асcист Витали Янельт.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Витали Янельт.
