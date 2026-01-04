Эвертон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 4 января в 17:00 по Киеву
В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Эвертон
Совершенно неплохо складывается сезон для ливерпульской команды. После 19 туров Премьер-лиги на счету ирисок есть 28 зачетных пунктов, которые позволяют им находиться на 8-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние между клубами до сих пор очень мало – и от 13-й, и от 5-й позиции клуб отделяет всего 2 очка.
С Кубка английской лиги коллектив вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Вулвергемптона». В Кубке Англии «Эвертон» начнет свои выступления матчем 3-го раунда (1/32 финала) против «Сандерленда».
Брентфорд
Учитывая недавний уход многих ведущих игроков и главного тренера, команде в этом сезоне прогнозировали борьбу за выживание. Однако «пчелы» выступают очень даже неплохо – за 19 туров Премьер-лиги им удалось добыть в борьбе 27 очков, позволяющих находиться на 9-м месте турнирной таблицы. Как и в случае с «Эвертоном» – расстояние от конкурентов сейчас очень небольшое.
Кубок лиги клуб покинул после поражения против «Ман Сити» в 1/4 финала. В Кубке Англии Брентфорд начнет выступления со стадии 1/32 игрой против «Шеффилд Венздей».
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Эвертон». На счету «ирисок» 3 победы, остальные 2 игры завершились вничью.
Интересные факты
- «Брентфорд» проиграл 5/6 предыдущих выездных игр.
- Ни в одном из 6 последних матчей «Эвертона» не удавалось отличиться обеим командам сразу.
- Беспроигрышная серия «Брентфорда» в АПЛ длится уже 4 матча подряд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.63.
