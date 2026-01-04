Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Испания
Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Загребское «Динамо» серьезно интересуется хорватским вратарем турецкого «Фенербахче» Домиником Ливаковичем, который на правах аренды выступает за каталонскую «Жирону». Об этом сообщает журналист Лоренцо Лепоре.

По информации источника, переход 30-летнего футболиста полностью согласован и состоится в течение следующих нескольких дней.

Напомним, Доминик Ливакович находился в системе загребского «Динамо» с 2015 по 2023 годы.

В сезоне 2025/26 Доминик Ливакович провел 2 матча на клубном уровне в составе «Фенербахче», а вот за «Жирону» на поле не выходил. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее желание Доминика Ливаковича покинуть «Жирону» подтвердил главный тренер команды Мичел.

Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
