Худший в ПСЖ? Разбор провальной статистики Забарного в матче Лиги 1

Центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный попал в основу на домашний поединок 17–го тура Лиги 1 против «Парижа» (2:1).

Украинский футболист начал встречу с первых минут и провел на поле 70 минут игрового времени.

Аналитические ресурсы WhoScored и Sofascore выставили защитнику низкие баллы – 5.7 и 5.9 соответственно.

В активе Забарного 91% точных пасов (32 из 35), одна выигранная дуэль из двух (50%), один отбор, два выноса и один перехват. Также на счету игрока два подбора при трех потерях мяча.

Ключевым негативным моментом стал эпизод на 49–й минуте: Илья нарушил правила в собственной штрафной, за что получил желтую карточку и «привез» пенальти. Соперник успешно реализовал 11–метровый, сравняв счет в матче (1:1).