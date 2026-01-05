Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Худший в ПСЖ? Разбор провальной статистики Забарного в матче Лиги 1
Франция
05 января 2026, 03:40 |
Худший в ПСЖ? Разбор провальной статистики Забарного в матче Лиги 1

Один из худших матчей Ильи во Франции

05 января 2026, 03:40 |
Худший в ПСЖ? Разбор провальной статистики Забарного в матче Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный попал в основу на домашний поединок 17–го тура Лиги 1 против «Парижа» (2:1).

Украинский футболист начал встречу с первых минут и провел на поле 70 минут игрового времени.

Аналитические ресурсы WhoScored и Sofascore выставили защитнику низкие баллы – 5.7 и 5.9 соответственно.

В активе Забарного 91% точных пасов (32 из 35), одна выигранная дуэль из двух (50%), один отбор, два выноса и один перехват. Также на счету игрока два подбора при трех потерях мяча.

Ключевым негативным моментом стал эпизод на 49–й минуте: Илья нарушил правила в собственной штрафной, за что получил желтую карточку и «привез» пенальти. Соперник успешно реализовал 11–метровый, сравняв счет в матче (1:1).

Илья Забарный ПСЖ Париж Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
