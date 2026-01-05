Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
Франция
05 января 2026, 00:25 |
577
0

Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти

Илья провел на поле 70 минут

05 января 2026, 00:25 |
577
0
Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 17-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Парижем». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле 70 минут и запомнился привезенным пенальти и желтой карточкой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс центрального защитника статистический портал WhoScored оценил в 5,7 баллов из 10 возможных, что стало самой низкой оценкой среди всех футболистов в этом поединке.

Лучшим игроком встречи был признан вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ, который забил гол и получил оценку 8,3.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Париж:

По теме:
ВИДЕО. Спорный фол Забарного. Играл корпусом или желтая с пенальти?
Лидер защиты. Оценка экс-игрока сборной Украины за победу в Англии
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
оценки WhoScored Лига 1 (Франция) Париж пенальти чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04 января 2026, 20:09 3
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон

Контракт с английским грандом подпишет Лиам Росеньор

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 7
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 04.01.2026, 22:42
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом
Футбол | 05.01.2026, 00:31
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 6
Футбол
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем