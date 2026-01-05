Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 17-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Парижем». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле 70 минут и запомнился привезенным пенальти и желтой карточкой.

Перфоманс центрального защитника статистический портал WhoScored оценил в 5,7 баллов из 10 возможных, что стало самой низкой оценкой среди всех футболистов в этом поединке.

Лучшим игроком встречи был признан вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ, который забил гол и получил оценку 8,3.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Париж: