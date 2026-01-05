Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто получил 10? Известна оценка перспективного украинца за разгром в Англии
Англия
05 января 2026, 02:11 | Обновлено 05 января 2026, 02:13
221
1

Кто получил 10? Известна оценка перспективного украинца за разгром в Англии

«Линкольн» и Иван Варфоломеев обыграли середняка

05 января 2026, 02:11 | Обновлено 05 января 2026, 02:13
221
1 Comments
Кто получил 10? Известна оценка перспективного украинца за разгром в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

4 января «Линкольн» уверенно разобрался с клубом «Питерборо» в матче 25-го тура Первой лиги Англии.

На радость местным болельщикам арбитр зафиксировал разгромную победу «Линкольна» – 5:2.

Свой вклад в положительный результат внес украинский полузащитник Иван Варфоломеев, который провёл на поле 65 минут.

Согласно статистическому порталу SofaScore, за свое выступление украинец получил оценку 6.2.

Яркий перформанс продемонстрировал нападающий «Линкольна» Тендаи Дариква – дубль, ассист и 10 баллов за матч.

Оценки матча «Линкольн» – «Питерборо» от SofaScore

По теме:
Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1. Осечка дьяволов. Видео голов, обзор матча
Тоттенхэм – Сандерленд – 1:1. Взаимный обмен. Видео голов, обзор матча
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 2:0. Падение орлов. Видео голов и обзор матча
чемпионат Англии по футболу Питерборо Юнайтед Линкольн Сити Иван Варфоломеев оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04 января 2026, 08:04 27
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет

ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Футбол | 04 января 2026, 21:02 6
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения

Владислав увеличил преимущество «Жироны»

Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04.01.2026, 20:09
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
Футбол | 05.01.2026, 00:25
Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Так приклався, що найменшу оцінку отримав на пару з воротніком 
Ответить
0
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем