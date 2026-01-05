Кто получил 10? Известна оценка перспективного украинца за разгром в Англии
«Линкольн» и Иван Варфоломеев обыграли середняка
4 января «Линкольн» уверенно разобрался с клубом «Питерборо» в матче 25-го тура Первой лиги Англии.
На радость местным болельщикам арбитр зафиксировал разгромную победу «Линкольна» – 5:2.
Свой вклад в положительный результат внес украинский полузащитник Иван Варфоломеев, который провёл на поле 65 минут.
Согласно статистическому порталу SofaScore, за свое выступление украинец получил оценку 6.2.
Яркий перформанс продемонстрировал нападающий «Линкольна» Тендаи Дариква – дубль, ассист и 10 баллов за матч.
Оценки матча «Линкольн» – «Питерборо» от SofaScore
