Англия
04 января 2026, 16:31 | Обновлено 04 января 2026, 16:34
Иван Варфоломеев отыграл 65 минут за «Линкольн»

Феерия в семь голов. Украинец помог клубу оформить разгром в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

4 января украинский полузащитник Иван Варфоломеев вышел в стартовом составе «Линкольна» на матч 25-го тура Первой лиги Англии против «Питерборо».

Поединок завершился разгромной победой «Линкольна», который уверенно переиграл соперника в обоих таймах – 5:2.

Украинский футболист провел на футбольном поле 65 минут, однако записать в свой актив гол или ассист ему не удалось.

На данный момент «Линкольн» занимает вторую строчку в турнирной таблице (48 очков), «Питерборо» – лишь 11-е (32 балла).

Первая лига Англии. 25-й тур, 4 января

«Линкольн» – «Пітерборо» – 5:2

Голы: Хакетт-Фэйрчайлд, 33, Дрейпер, 45, 45+2, Рич, 57, Дариква, 90+1 – Леонардо, 24, Лисби, 56

чемпионат Англии по футболу Линкольн Сити Иван Варфоломеев Питерборо Юнайтед
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
