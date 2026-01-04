Феерия в семь голов. Украинец помог клубу оформить разгром в Англии

4 января украинский полузащитник Иван Варфоломеев вышел в стартовом составе «Линкольна» на матч 25-го тура Первой лиги Англии против «Питерборо».

Поединок завершился разгромной победой «Линкольна», который уверенно переиграл соперника в обоих таймах – 5:2.

Украинский футболист провел на футбольном поле 65 минут, однако записать в свой актив гол или ассист ему не удалось.

На данный момент «Линкольн» занимает вторую строчку в турнирной таблице (48 очков), «Питерборо» – лишь 11-е (32 балла).

Первая лига Англии. 25-й тур, 4 января

«Линкольн» – «Пітерборо» – 5:2

Голы: Хакетт-Фэйрчайлд, 33, Дрейпер, 45, 45+2, Рич, 57, Дариква, 90+1 – Леонардо, 24, Лисби, 56