Феерия в семь голов. Украинец помог клубу оформить разгром в Англии
Иван Варфоломеев отыграл 65 минут за «Линкольн»
4 января украинский полузащитник Иван Варфоломеев вышел в стартовом составе «Линкольна» на матч 25-го тура Первой лиги Англии против «Питерборо».
Поединок завершился разгромной победой «Линкольна», который уверенно переиграл соперника в обоих таймах – 5:2.
Украинский футболист провел на футбольном поле 65 минут, однако записать в свой актив гол или ассист ему не удалось.
На данный момент «Линкольн» занимает вторую строчку в турнирной таблице (48 очков), «Питерборо» – лишь 11-е (32 балла).
Первая лига Англии. 25-й тур, 4 января
«Линкольн» – «Пітерборо» – 5:2
Голы: Хакетт-Фэйрчайлд, 33, Дрейпер, 45, 45+2, Рич, 57, Дариква, 90+1 – Леонардо, 24, Лисби, 56
😍 A FIVE STAR PERFORMANCE!— Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) January 4, 2026
⌚️ FT | 🔴 5-2 🔵
