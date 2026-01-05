Бразильский клуб хочет подписать Витиньо. Его контракт с Динамо истекает

Киевское Динамо может окончательно распрощаться с бразильским вингером Витиньо летом 2026 года.

Инсайдер Экрем Конур сообщает, что бразильский клуб Баия хочет подписать Витиньо летом на правах свободного агента. Контракт игрока с украинским клубом истекает 30 июня 2026 года, и он не входит в планы бело-синих на следующий сезон.

По информации источника, Витиньо ожидает ухода из Динамо, а интерес к нему также проявляет бразильский Сантос. Кроме того, продолжаются переговоры с Интернасьоналом по поводу предварительного контракта. Бразильский клуб настроен оптимистично и надеется сохранить игрока в своем составе.

Контракт 26-летнего Витиньо принадлежит Динамо, однако с января 2025 года он выступает за Интернасьонал на правах аренды. Его соглашение с киевским клубом действует до лета 2026 года. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 млн евро. Витиньо является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, в своей карьере также играл за Ред Булл Брагантино.